19 июля 2023, 18:02
Более 450 медиков бесплатно получили землю под строительство дома в Подмосковье
Уникальная программа поддержки медиков «Земля врачам» работает в Подмосковье с прошлого года по поручению губернатора Андрея Воробьева. Наделы под строительство жилых домов в отдельных поселках получили уже 460 узких специалистов.
«Общая площадь пяти подмосковных поселков для врачей составляет более 71 гектара. На сегодняшний день землю получили почти 460 узких специалистов, а всего мы планируем предоставить 638 участков», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Реклама
В каждом поселке для врачей подведены инженерные сети и созданы условия для строительства и дальнейшего проживания.
Землю по программе могут получить врачи 38 специальностей. Стаж работы в подмосковных больницах и поликлиниках должен быть не меньше трех лет.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Здравоохранение
Врачи
Медицина
Реклама
Реклама