Подмосковье 19 июля 2023, 18:02 Более 450 медиков бесплатно получили землю под строительство дома в Подмосковье Министерство имущественных отношений Московской области

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Уникальная программа поддержки медиков «Земля врачам» работает в Подмосковье с прошлого года по поручению губернатора Андрея Воробьева. Наделы под строительство жилых домов в отдельных поселках получили уже 460 узких специалистов.

«Общая площадь пяти подмосковных поселков для врачей составляет более 71 гектара. На сегодняшний день землю получили почти 460 узких специалистов, а всего мы планируем предоставить 638 участков», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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В каждом поселке для врачей подведены инженерные сети и созданы условия для строительства и дальнейшего проживания.

Землю по программе могут получить врачи 38 специальностей. Стаж работы в подмосковных больницах и поликлиниках должен быть не меньше трех лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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