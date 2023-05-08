Подмосковье 08 мая 2023, 04:30 Более 450 километров преодолели участники автопробега из Коломны в преддверии Дня Победы

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В Коломне прошел автопробег, посвященный Дню Победы. Водители на своих машинах преодолели расстояние свыше 450 километров.

Один из участников автопробега Александр Колпаков положил под лобовое стекло портрет своего героя — деда Григория. Григорий Николаевич прошел первую мировую, гражданскую и погиб на Карельском фронте в 1942 году.

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«Погиб 2 августа, похоронен в братской могиле. В 1971 году мы нашли захоронение. Своей семьей, с отцом посетили этот мемориал. Я горжусь своим дедом, который прошел почти три войны», — рассказал Колпаков.

Ежегодно в колонны выстраиваются до 80 автомобилей. В этом году они двигались по четырем маршрутам. У обелисков и памятных знаков участники автопробега делали остановки, возлагали цветы и минутой молчания чтили память тех, кто не вернулся с войны.

Андрей Шанин сразу после автопробега отправится в большое путешествие. Вот уже более полугода он доставляет гуманитарную помощь участникам спецоперации. Его машину забили ценным грузом: посылками от родных, продуктами, медикаментами, обмундированием.

«Уже ждут. Уже смс пишут. Когда приедете? Мы вас ждем! С большим удовольствием земляков встретить, родных — это для них большое счастье. Видеоприветы могут передать своим женам, матерям», — рассказал Шанин.

Также в зону СВО поедет и еще один участник автопробега Александр Цирков.

В годы Великой Отечественной войны из городского округа на фронт ушли более 30 тысяч человек. Половина из них пали смертью храбрых на полях сражений. Десятки тысяч жителей ковали победу в тылу. За это Коломне присвоено звание «Город трудовой доблести».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что филиал государственного фонда «Защитники Отечества» заработает в Подмосковье 1 июня.

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