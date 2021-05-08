Более 450 дорог привели в порядок в Подмосковье к празднованию Дня Победы

Перед празднованием Дня Победы в Московской области привели в порядок 465 дорог общей протяженностью 920 километров. Они ведут к памятникам, обелискам, братским могилам и аллеям славы.

Об этом сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

«Наибольший объем выполнили в Раменском и Наро-Фоминском округах. В ходе работ было задействованы более 790 единиц техники и 1,5 тысячи дорожных рабочих. Они выполнили ямочный ремонт, провели очистку покрытия от пыли и грязи, окраску и мойку дорожных знаков, бортового камня и автопавильонов», — отметил он.

В результате дорожные службы привели в порядок 465 подъездных дорог и центральных улиц. Они обновили более 290 километров разметки, при этом 172 километра — на пешеходных переходах. Кроме того, отмыли свыше 7,2 тысячи остановок, 1,6 тысячи километров ограждений возле дорог, а также порядка 17,4 тысячи километров дорожного полотна.

Службы убрали смет с четырех тысяч километров прибордюрной части и очистили почти пять тысяч километров тротуаров. Более 109 тысяч километров бортового камня окрасили.

В порядок привели и въездные стелы на региональной сети дорог Подмосковья. 26 объектов в 19 городских округах отмыли и покрасили. Кроме того, в них заменили поврежденные элементы, а также очистили прилегающую территорию.