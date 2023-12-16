Подмосковье 16 декабря 2023, 21:38 Более 450 человек присоединились к форуму «Антифейк» в поселке Калининец Наро-Фоминска Телеканал «360»

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Молодежный форум «Антифейк» прошел в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа. Здесь базируется Таманская дивизия. На встречу пришли более 450 человек.

«Мероприятие было в рамках проекта „Доброе дело“, оно было для молодежи. Мы всегда на таких мероприятиях увеличиваем штат волонтеров, и как раз такую информационную банду начинаем колотить, совсем скоро мы открываем кибер-клуб, молодежный центр „Муза“, куда ребята смогут ходить на постоянной основе», — рассказал участник движения «Волонтеры Подмосковья» Егор Балев.

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Послушать спикеров пришла не только молодежь. Собрались и представители местного волонтерского движения «Данко». Среди них основной костяк — подрастающее поколение и представители почтенного возраста.

«В волонтерской ячейке у нас в основном старшеклассники с седьмых по 10-е классы, это где-то 400-500 человек, и все добровольно и добросовестно принимают участие. Также мы помогаем жителям уже преклонного возраста в нашем городке, помогаем чистить снег, убирать в квартире», — рассказала директор Алабинской средней школы и депутат совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Ирина Подколзина.

Волонтеры отчитались, куда направили грантовые средства. В ближайшее время в посёелке появится гончарная мастерская.

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