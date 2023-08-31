Подмосковье 31 августа 2023, 16:43 Более 450 боеприпасов времен ВОВ нашли и обезвредили в Подмосковье летом ГКУ МО "Мособлпожспас"

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С июня по август взрывотехники «Мособлпожспас» обезвредили 454 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Все эти снаряды, гранаты и мины находили жители Подмосковья во время копки огородов и строительства домов.

«Минометные мины, артиллерийские снаряды, гранаты жители Подмосковья, как правило, находили при сельскохозяйственных, земляных, поисковых работах или во время прогулок по лесу. Чаще всего взрывотехники выезжали в Рузский, Можайский, Клинский, Лотошинский и Дмитровский округа», — рассказал главный эксперт группы ПСО-2 Александр Михайлин.

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Самый большой склад боеприпасов этого года обезвредили возле деревни Матвейцево под Рузой, где поисковики обнаружили сразу 184 взрывоопасных предмета. Их ликвидировали с соблюдением техники безопасности.

В августе губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со старостами Клина, Солнечногорска, Шаховской, Волоколамска и Красногорска и обсудил с ними развитие сельских территорий. По его словам, сейчас там проживают около 1,8 миллиона человек.