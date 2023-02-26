Подмосковье 26 февраля 2023, 13:20 Более 4,5 тысячи гостей посетили масленичные гуляния в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

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Свыше 4,5 тысячи человек посетили гуляния «Масленица в Горках» в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Ленинском округе. Там сожгли самое высокое чучело в России.

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На создание конструкции высотой 15,5 метра понадобилось три недели, 60 метров досок, 500 метров бруса и 78 метров ткани. Чучело заполнили сеном, а низ укрепили бревнами.

Для гостей музея организовали частушки, конкурсы, хороводы и забавы для детей. На игровой программе взрослые и дети соревновались в перетягивании каната, учились ходить на ходулях вместе со скоморохами, «печь» блины, лазать на столб, пилить бревна и делать из лыка куколки Маслениц.

Перед зрителями выступил вокальный коллектив Российской академии музыки имени Гнесиных и фольклорный театр — Ватага «Звери, птицы, скоморохи».

На масленичной ярмарке работал рынок с 10 видами блинов. Участники проводов зимы съели порядка 100 килограммов блинов и 200 леденцов.

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