26 февраля 2023, 13:20
Более 4,5 тысячи гостей посетили масленичные гуляния в музее-заповеднике «Горки Ленинские»
Свыше 4,5 тысячи человек посетили гуляния «Масленица в Горках» в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Ленинском округе. Там сожгли самое высокое чучело в России.
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На создание конструкции высотой 15,5 метра понадобилось три недели, 60 метров досок, 500 метров бруса и 78 метров ткани. Чучело заполнили сеном, а низ укрепили бревнами.
Для гостей музея организовали частушки, конкурсы, хороводы и забавы для детей. На игровой программе взрослые и дети соревновались в перетягивании каната, учились ходить на ходулях вместе со скоморохами, «печь» блины, лазать на столб, пилить бревна и делать из лыка куколки Маслениц.
Перед зрителями выступил вокальный коллектив Российской академии музыки имени Гнесиных и фольклорный театр — Ватага «Звери, птицы, скоморохи».
На масленичной ярмарке работал рынок с 10 видами блинов. Участники проводов зимы съели порядка 100 килограммов блинов и 200 леденцов.
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Масленица-2023
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