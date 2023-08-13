Подмосковье 13 августа 2023, 12:59 Более 4,5 тысячи человек приняли участие в «Бокс забеге» в Серпухове Стёпушкин Александр

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В День физкультурника в Серпухове прошел «Бокс Забег». В нем поучаствовали более 4,5 тысячи человек. Мероприятие организовали Федерация бокса России и администрация округа.

«Шанс поставить рекорд сегодня был у каждого. На дистанцию пять километров вышли более 4,5 тысячи участников „Бокс забега“. Праздник объединил профессиональных спортсменов и тех, кто считает спорт частью своей жизни. Приятно, что на стартах было много молодежи», — сообщил глава Серпухова Сергей Никитенко.

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Призовой фонд забега составил 20 миллионов рублей. Обладатели призовых мест в 12 категориях от 16 до 60+ лет получили 250, 150 и 100 тысяч рублей.

«Я сам из Серпухова, хочется, чтобы в нашем городе все развивалось, он уже стал спортивным. У нас строится детская спортивная база, где будут под эгидой игр дружбы проводиться сборы со всего мира», — заявил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Финиш организовали на новом пляже на берегу реки Оки. Для участников подготовили бесплатный завтрак и 800 килограммов шашлыка.

«Участвовал сегодня в „Бокс забеге“ первый раз. Впечатления положительные от забега, буду стараться участвовать в данных мероприятиях и дальше», — рассказал мастер спорта международного класса по боксу Артем Агеев.

Перед гостями на сцене выступили звезды эстрады, в небе самолет показывал экстремальные трюки, а на воде можно было увидеть шоу на флайбордах. Каждый желающий мог попробовать себя в силовом троеборье.

В конце спортивного праздника в лотерею разыграли два миллиона рублей, где счастливчикам в категориях «любитель» разных возрастов досталось по 25 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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