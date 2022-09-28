Более 45 тысяч жителей Подмосковья позвонили на детский телефон доверия с начала года | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 13:45 Поделиться Telegram

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Viber Более 45 тысяч жителей Подмосковья позвонили на детский телефон доверия с начала года

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Экстренную психологическую помощь получили жители Подмосковья, которые обратились на всероссийский детский телефон доверия. С января такой услугой воспользовались более 45 тысяч человек.

«Очень важно, чтобы у детей, подростков и их родителей была возможность обратиться за поддержкой к специалистам в той или иной эмоционально тяжелой ситуации», — говорит министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. Она добавила, что помощь оказывается анонимно и абсолютно бесплатно.

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Позвонить на линию можно по телефону 8-800-2000-122. А более подробную информацию о едином телефоне доверия можно узнать на официальном сайте telefon-doveria.ru.

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