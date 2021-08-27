Более 45 тонн молочной продукции продали на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» в Истре за два дня

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» встречает гостей уже два дня. За это время фермеры продали 45 тонн молочной продукции, в том числе сыра. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в этом году приехали более 400 фермеров. За два дня ярмарки они продали 45 тонн молочной продукции, а также три тысячи бутылок вина.

Подмосковные сыровары реализовали восемь тонн своей продукции. Кроме сыра на фестивале можно попробовать и купить другие деликатесы, ведь со всей страны приехали 18 виноделов и почти 80 изготовителей соусов, мясной продукции, чаев и трав, меда, специй.

Всего в этом году от фермеров поступило свыше 800 заявок. Но так как количество мест было ограничено, организаторы отбирали лучших. Акцент при выборе делали на поддержку малого бизнеса и новых фермерских хозяйств. Также строго проверяли качество продукции.

Фестиваль проходит в деревне Дубровское городского округа Истра при поддержке правительства Московской области. Присоединиться к гастрономическому празднику еще можно успеть 28 и 29 августа. Площадки фестиваля работают с 10 до 20 часов, вход на них бесплатный для всех желающих.