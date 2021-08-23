Более 4,5 млн цветов поставят из подмосковных теплиц в магазины к 1 сентября

Подмосковные тепличные комплексы поставят в торговые точки более 4,5 миллиона цветов ко Дню знаний. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«К началу учебного года подмосковные теплицы срежут и поставят в торговые точки Москвы, Подмосковья и других регионов страны более 4,5 миллиона цветов. К примеру, ступинское предприятие „Мосроза“ срежет порядка двух миллионов роз, Дмитровский тепличный комплекс „Подосинки“ — 1,5 миллиона элитных роз. Более 800 тысяч хризантем, роз, тюльпанов и гиацинтов готовит к празднику хозяйство Раменского городского округа „ЦветКом“», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский.

Министр отметил, что покупатели предпочитают покупать на День знаний хризантемы, поэтому тепличные комплексы региона сделали акцент именно на выращивании и поставке этих цветов. Также популярностью пользуются розы до 60 сантиметров белого, розового и желтого цветов. Эти сорта подмосковные производители вырастили в большом количестве.