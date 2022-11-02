Еще 45 километров дорожного покрытия отремонтировали в Можайске | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 18:05 Еще 45 километров дорожного покрытия отремонтировали в Можайске

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В Подмосковье, в Можайском округе, завершили ремонт дорог. Удалось отремонтировать больше 45 километров дорожного покрытия. Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в рамках национального проекта отремонтировали порядка 40 километров.

«Дорожные службы отремонтировали 23 участка дорог общей протяжённостью порядка 45 км на муниципальной и региональной сети. Из них на 8 дорогах покрытие заменили по просьбам жителей на портале Добродел. Благодаря проведённым работам проезд для 137 тыс. жителей округа стал комфортнее и безопаснее», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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На муниципальной сети покрытие заменили сразу на 10 дорогах. Например, в самом Можайске отремонтировали улицу Герцена. Что касается региональной сети, то там заменили покрытие сразу на 10 километрах дорог.

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