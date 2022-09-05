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05 сентября 2022, 19:59

Более 45 километров дорог отремонтировали в Раменском

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В Подмосковье продолжается активная кампания по ремонту дорог. Например, уже успели отремонтировать 52 участка в Раменском, в общей сложности это примерно 45 километров. Сразу проезд стал более комфортным для 120 тысяч жителей. На текущий момент работы продолжаются еще на двух региональных дорогах.

Сразу проезд стал более комфортным для 120 тысяч жителей. На текущий момент работы продолжаются еще на двух региональных дорогах.

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На муниципальной сети успели отремонтировать 44 дороги, что составляет больше 19 километров. Сюда входят магистрали как в черте города, так и в деревнях, селах и поселках.

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Например, в центре города заменили покрытие на улицах Московской, Октябрьской, Москворецкой, Революции, Железнодорожной, Пограничной, Красной, Высоковольтной, а также на Парковском и Пионерском переулках и Сафоновском переезде. Это далеко не полный список улиц, на которых был произведен ремонт.

Всего в округе в течение ремонтного сезона заменят покрытие на 57 участках (13 из них были выбраны жителями на «Доброделе»).

Дороги

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