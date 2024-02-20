Подмосковье 20 февраля 2024, 15:09 Более 4,5 километра тротуаров построят вдоль региональных дорог в Солнечногорске в 2024 году Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Читать 360tv в

Новые пешеходные зоны появятся на участках от Пятницкого шоссе до деревни Лопотово, а также в деревнях Соколово, Никольское и селе Алабушево. Всего в Солнечногорске этим летом построят более 4,5 километра тротуаров вдоль региональных дорог.

В Московской области в 2024 году обустроят более 60 километров новых тротуаров в 35 округах. Большой объем работ проведут в Солнечногорске.

Реклама

«Эти работы выполнят <…> в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“. Ведь при развитии транспортной инфраструктуры необходимо уделять максимум внимания безопасности пешеходов», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Как отметили в министерстве транспорта Подмосковья, в регионе за последние пять лет появилось более 640 километров новых тротуаров вдоль региональных дорог. Программа строительства формируется с учетом пожеланий жителей, Госавтоинспекции, рабочих групп по анализу аварийности и администраций муниципалитетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новая дорога от М-9 «Балтия» выведет транзитный поток из Павловской Слободы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».