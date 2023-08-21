Подмосковье 21 августа 2023, 13:48 Более 44,5 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с начала года МИО МО

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С начала 2023 года в Московской области зарегистрировали 44 591 объект недвижимости. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений региона.

Из них 35 306 — это индивидуальные жилые дома общей площадью 4,9 миллиона квадратных метров с налоговым потенциалом 170,1 миллиона рублей.

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«Лучшими городскими округами в регистрации недвижимости с начала года стали Раменский, где поставлено на учет более 3,8 тысячи объектов, Дмитровский — свыше 2,9 тысячи, Истра — более 2,7 тысячи. Общая цифра по налоговому потенциалу в этих округах составила 38,7 миллиона рублей», — рассказала министр Наталья Адигамова.

Срок проведения «дачной амнистии» продлили до 1 марта 2031 года. Она касается жилых и садовых домов на земле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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