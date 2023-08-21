Подмосковье 21 августа 2023, 12:38 Более 4,4 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье по «гаражной амнистии» Фото Минимущества

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С начала действия «гаражной амнистии» в Московской области зарегистрировали более 4,4 тысячи объектов недвижимости. Их общая площадь составляет свыше 70,0 тысяч квадратных метров, сообщили в министерстве имущественных отношений региона.

Из числа зарегистрированных 1560 — это гаражи, еще 2906 — земельные участки. Работам помогают управление Росреестра по Подмосковью и министерство.

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Больше всего объектов зафиксировали в Домодедове, Одинцове и Павловском Посаде.

«Управление на постоянной основе взаимодействует с кадастровыми инженерами для качественной подготовки межевых и технических планов, принимает участие в правовых консультациях по реализации закона о „гаражной амнистии“», — заявил замначальника отдела государственного кадастрового учета и госрегистрации прав Олег Копылов.

В рамках проекта управление Росреестра сотрудничает с региональными и муниципальными органами власти, консультирует их.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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