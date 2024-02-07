Подмосковье 07 февраля 2024, 18:20 Более 44 тысяч предпринимателей Подмосковья воспользовались поддержкой центра «Мой бизнес» в 2023 году Unsplash

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Предприниматели и самозанятые Московской области активно пользуются услугами центров «Мой бизнес». Так, в 2023 году за финансовой, образовательной, консультационной и другой поддержкой обратились более 550 тысяч человек.

«На сегодня каждый десятый предприниматель соприкасался с инфраструктурой поддержки МСП. Услуги оказываются разными подразделениями, ориентированными на поддержку конкретных направлений бизнеса», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

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По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, к числу наиболее востребованных сервисов относится комплексная услуга по созданию бизнеса «под ключ» и предоставление информации о мерах финансовой помощи. С полным списком услуг можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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