Более 4,4 млн человек привились от коронавируса в Подмосковье

Кампания по вакцинации от коронавируса продолжается в Московской области.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова сообщила о том, что, несмотря на снижение заболеваемости и стабилизацию ситуации с этой инфекцией, опасность заболеть все равно сохраняется.

«В преддверии майских праздников и выходных важно обезопасить себя и близких от COVID-19 и его последствий. В Подмосковье вакцинацию прошли уже более 4,4 миллиона человек. Это более 70% от взрослого населения региона», — отметила Стригункова.

Вакцинацию от коронавируса можно пройти в поликлиниках, круглосуточных пунктах вакцинации, а также в ТЦ, МФЦ и мобильных комплексах. Для этого потребуется паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Выбрать удобный пункт вакцинации можно на интерактивной карте.