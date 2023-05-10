Подмосковье 10 мая 2023, 13:12 Более 430 тысяч жителей Подмосковья подключились к федеральному голосованию по благоустройству министерство благоустройства

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В Подмосковье продолжается голосование за объекты по благоустройству. Сделать свой выбор жители Московской области смогут до 31 мая. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

Голосование проходит на федеральной платформе za.gorodsreda.ru по нацпроекту «Жилье и городская среда». С 15 апреля свой выбор сделали более 430 тысяч жителей Московской области.

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«На выбор представлено 248 территорий в 56 городских округах. По итогам голосования в каждом округе будет определена одна площадь, улица, сквер или парк, работы по преображению которых будут проводиться в следующем году», — сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Для того, чтобы проголосовать за конкретную территорию, необходимо перейти на платформу 50.gorodsreda.ru, нажать кнопку «Голосовать», после — выбрать округ и территорию через кнопку «узнать подробности». После этого жителям предложат пройти авторизацию через «Госуслуги» и отдать голос за любую из представленных территорий.

Тем, у кого нет доступа в интернет, принять участие в онлайн-голосовании помогут волонтеры. Их можно найти в МФЦ, торговых центрах, на улицах и других общественных местах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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