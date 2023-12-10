Подмосковье 10 декабря 2023, 14:27 Более 430 наблюдателей вывели на выборы в Совет депутатов Серпухова Мособлизбирком

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Жители городского округа Серпухов второй день выбирают кандидатов в новый состав Совета депутатов. На участках работают 437 наблюдателей, которые контролируют, чтобы процесс проходил без нарушений.

Один из наблюдателей Ярослав Хомайко работает на участке № 2958. Это его не первый опыт работы на выборах.

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«В Серпухове начался второй день голосования. Первый — прошел в штатном режиме. Все участки закрылись вовремя, бюллетени были убраны в сейф-пакеты и опечатаны», — рассказал Ярослав Хомайко.

Он добавил, что сегодня участки будут работать с 8:00 до 20:00. Все члены избирательных комиссий находятся на рабочих местах, а безопасность процесса обеспечивают сотрудники МВД.

Вера Котенева является учителем МБОУ Туровская СОШ и сегодня она наблюдатель на избирательном участке № 2936. Женщина подчеркнула, что в первый день не было выявлено нарушений. Все участки закрылись вовремя, а бюллетени поместили в сейф-пакеты и опечатали.

«Голосование проходит в соответствии с законом, члены избирательных комиссий работают четко и профессионально. С раннего утра серпуховичи приходят на участок», — отметила Вера Котенева.

Мособлизбирком

Ранее губернатор Андрей Воробьев выразил благодарность представителям Общественной палаты Московской области за работу на выборах, которые состоялись в 2023 году.

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