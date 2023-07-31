Подмосковье 31 июля 2023, 15:36 Более 43 миллионов человек посетили парки Подмосковья с начала года Министерство благоустройства Московской области

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Подмосковные парки за семь месяцев посетили 43 миллиона человек. Самые популярные локации назвали в Министерстве благоустройства Московской области.

«С 2018 года количество парков в Московской области выросло более, чем в два раза. Тогда их было 92, а сегодня — 188. Растет и посещаемость. С января в парках уже побывали 43 миллиона человек. Для сравнения, за весь прошлый год мы насчитали в парках 57 миллионов гостей», — сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

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В топ-5 самых посещаемых вошли парки «Пехорка» в Балашихе, «Сестрорецкий» в Клину, парк Мира в Мытищах, «Елочки» в Домодедове и «Фабричный» в Истре.

В зонах отдыха действуют свыше 1200 объектов сервиса и услуг. Это кафе, точки торговли, пункты проката, аттракционы. В парках круглый год проводятся праздники, мастер-классы. спортивные соревнования и другие активности, включая кинопоказы под открытым небом.

Летом в Подмосковье впервые прошел большой опрос о благоустройстве парков — участниками стали около 200 тысяч человек, напомнил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, получилось масштабное голосование, которое поможет преобразить любимые места отдыха жителей.