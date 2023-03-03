Подмосковье 03 марта 2023, 13:27 Более 4,3 миллиона земельных участков Подмосковья внесли в реестр недвижимости

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Более 4,3 миллиона земельных участков Московской области стоят на учете в Едином государственном реестре недвижимости. В министерстве имущественных отношений Подмосковья сообщили, что более миллиона из них не имеют установленных границ.

«Но нужно отметить, что по итогам 2022 года количество земельных участков с установленными границами выросло на 20%. Координатное описание границ выполнить, безусловно, важно и необходимо», — пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Данная процедура является добровольной, однако, провести ее следует, чтобы избавить собственника земли от многих юридических проблем, так как, установив границы, владельцы участков защищаются от возможного нарушения своих прав.

Узнать, установлены ли границы у участка, можно на публичной кадастровой карте. Это также можно сделать, заказав выписку на земельный участок из ЕГРН.

Чтобы установить границы у участка, необходимо заказать кадастровые работы в региональном БТИ по номеру: 8 (498) 568-88-88.

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