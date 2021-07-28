Более 420 тысяч подмосковных пенсионеров оформили компенсацию расходов за вывоз мусора

Подмосковные пенсионеры могут оформить компенсацию расходов за вывоз мусора. Льготой уже воспользовались 422 тысячи жителей региона. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

«В Московской области 422 тысячи пенсионеров получают ежемесячную денежную компенсацию расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами. Размер компенсации составляет от 30 до 100% и зависит от возраста пенсионера», — уточнила Каклюгина.

Неработающие пенсионеры имеют право на 30% компенсации, жители старше 70 лет — 50%, а все, кто старше 80 лет, будет получать полную компенсацию затрат на вывоз мусора.

Каклюгина уточнила, что размер выплаты рассчитывают из стандарта нормативной площади жилого помещения. Заявку на компенсацию можно подать онлайн на региональном портале госуслуг.