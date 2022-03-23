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    23 марта 2022, 01:48

    Более 42 тысяч жителей Подмосковья получили газ в рамках социальной газификации

    Глава Мособлгаза Баранов: в Подмосковье газифицировали 16 тысяч домовладений

    Александра Ломейко

    В Московской области в рамках социальной газификации к газу подключили уже 16 тысяч домовладений. Голубое топливо по президентскому проекту пришло в дом более 42 тысяч жителей региона.

    Более 42 тысяч жителей Подмосковья получили газ в рамках социальной газификации

    Строительно-монтажные работы в населенных пунктах, которые вошли в план догазификации на третий квартал 2022 года Мособлгаз уже начал.

    «С началом потепления люди, которые проживали сезонно на участках, возвращаются в свои дома и проявляют интерес к социальной газификации. Даже если ваш населенный пункт стоял в графике догазификации на 2021 год, сегодня вы все равно можете подать заявку на подключение дома по программе», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов на брифинге в Ногинске.

    В Богородском городском округе в программу вошли 68 населенных пунктов, в 29 работы завершили. С начала года в муниципалитете догазифицировали три деревни — Марьино-3, Мишуково и Стулово.

    На брифинге Баранов ответил на вопросы жителей Богородского округа и напомнил, как правильно подготовить дом к приему газа.

    «При выполнении работ по подключению мы часто не можем пустить газ в дом из-за неподготовленного помещения. С перечнем строительных организаций, осуществляющих подготовку дома к приему газа, жители могут ознакомиться на сайте Мособлгаза», — сказал он.