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    09 сентября 2021, 16:20

    Более 42 тысяч подмосковных семей получили выплаты на новорожденных

    Алена Собкалова, Анастасия Сазонова

    В Московской области семьи с новорожденными детьми имеют право на выплату в размере 20 тысяч рублей. Деньги получили уже более 42 тысяч семей. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

    Более 42 тысяч подмосковных семей получили выплаты на новорожденных

    Каклюгина уточнила, что родители новорожденных могут выбрать выплату в размере 20 тысяч рублей или губернаторский подарочный набор. В коробке собрано все, что нужно маме и ребенку.

    «Что особенно удобно — оформить набор или денежную выплату молодой маме можно прямо в роддоме. Сотрудник ЗАГСа поможет получить свидетельство о рождении и подать заявление на получение денежных средств или набора — никуда идти не нужно», — пояснила зампред.

    Она добавила, что если мама не смола сделать выбор во время нахождения в роддоме, то после выписки она сможет оформить только денежную выплату. Заявление на нее женщина может подать через подмосковный портал госуслуг.

    Денежные выплаты доступны родителям новорожденных в рамках реализации президентского проекта «Демография».