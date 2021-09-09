Более 42 тысяч подмосковных семей получили выплаты на новорожденных

В Московской области семьи с новорожденными детьми имеют право на выплату в размере 20 тысяч рублей. Деньги получили уже более 42 тысяч семей. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

Каклюгина уточнила, что родители новорожденных могут выбрать выплату в размере 20 тысяч рублей или губернаторский подарочный набор. В коробке собрано все, что нужно маме и ребенку.

«Что особенно удобно — оформить набор или денежную выплату молодой маме можно прямо в роддоме. Сотрудник ЗАГСа поможет получить свидетельство о рождении и подать заявление на получение денежных средств или набора — никуда идти не нужно», — пояснила зампред.

Она добавила, что если мама не смола сделать выбор во время нахождения в роддоме, то после выписки она сможет оформить только денежную выплату. Заявление на нее женщина может подать через подмосковный портал госуслуг.

Денежные выплаты доступны родителям новорожденных в рамках реализации президентского проекта «Демография».