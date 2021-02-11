Более 42 тысяч елок сдали жители Подмосковья после новогодних праздников

Жители Подмосковья активно участвуют в экологической акции «Подари вторую жизнь своей елке». С начала года в регионе на переработку сдали более 42 тысяч новогодних деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

Елки, которые сдают жители Подмосковья, отправляют на вторичную переработку. Их преобразуют в щепу, которую используют для восстановления «хвойного фонда» Подмосковья.

«Наибольшее количество древесины на сегодняшний день собрано в Сергиево-Посадском кластере — 12,5 тысячи елей, и Рузском кластере — 11,5 тысячи. Традиционно наибольшее количество елей жители сдают в середине акции, и, исходя из промежуточных результатов, мы отмечаем ежегодный рост вовлеченности граждан в данное мероприятие», — рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Акцию организуют для того, чтобы увеличить объем вторичной переработки и привлечь жителей к правильной утилизации новогодних елей. Она продлится до 15 февраля.

Для сбора деревьев в регионе открыли 224 пункта приема. Также елки можно отвезти на 45 пунктов раздельного сбора мусора «Мегабак».

Адреса всех площадок можно найти на официальных сайтах Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, округов, а также на сайтах проекта «Мегабак».