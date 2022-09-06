Более 410 тысяч детей из Подмосковья отдохнули в оздоровительных лагерях летом | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 18:00 (обновлено: 06 сентября 2022, 19:15) Поделиться Telegram

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Viber Более 410 тысяч детей из Подмосковья отдохнули в оздоровительных лагерях летом

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Путевки в оздоровительные, спортивные и языковые лагеря получили этим летом более 410 тысяч подмосковных детей. Из них 82 тысячи отдохнули в Крыму.

Подошла к концу летняя оздоровительная кампания в Подмосковье. За июнь, июль и август отдохнуло на 20% больше ребят из региона, чем в прошлом.

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«Этим летом в лагерях побывали свыше 410 тысяч ребят, из них больше половины отдыхали в Подмосковье. Крым также стал популярным направлением и принял на отдых 82 тысячи детей. Большим спросом пользовались профильные лагеря — языковые, спортивные и творческие», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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В Министерстве социального развития Московской области отметили, что отдых детей проходил под контролем специалистов и вожатых. Большое внимание уделялось распорядку дня, рациону и физической активности.

«В лагерях также отдохнули и дети из Донбасса. В детских лагерях на Черном море мы провели три смены для 1300 детей», — добавила Каклюгина.

Губернатор Андрей Воробьев 1 сентября обратился к школьникам Подмосковья. Он пожелал им быть становиться лучшими и добиваться успехов в каждом начинании.

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