Подмосковье 10 января 2023, 15:54 Более 405 тысяч животных перевезли в поездах ЦППК в 2022 году Unsplash

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Пассажиры компании ЦППК стали на 17,4% чаще путешествовать с домашними питомцами по сравнению с 2021 годом. С января по декабрь поезда перевезли более 405 тысяч кошек, собак и других животных.

Чаще всего питомцев брали за город летом — за три дачных месяца 2022 года в поездах компании ЦППК 179 тысяч раз перевозили животных. При этом самыми популярными направлениями стали Казанское и Ярославское.

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Чаще всего пассажиры везли с собой кошек и собак, но иногда «пассажирами» становились и еноты, и хорьки с шиншиллами. Случалось провозить даже ящериц, улиток и куколок экзотических бабочек.

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Перевозка животных разрешена в поездах ЦППК, но каждому питомцу, даже маленькому, нужно купить билет. Стоимость составляет от 25 до 100% от цены поездки в зависимости от маршрута и категории поезда.

Питомцы должны размещаться в поезде так, чтобы не мешать другим пассажирам. При этом крупные собаки (в том числе служебные) могут ехать только в тамбуре. Животное обязательно должно быть в наморднике и на поводке. Отдельная категория — собаки-поводыри. На них не оформляется билет, пассажир может ехать с таким животным бесплатно.