Более 400 звонков о безнадзорных животных поступило в кол-центр Подмосковья | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 19:23 Более 400 звонков о безнадзорных животных поступило в кол-центр Подмосковья

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В Московской области по инициативе Минсельхозпрода начал работать кол-центр, куда жители могут сообщить о безнадзорных животных. За несколько недель работы горячей линии операторы приняли более 400 звонков, сообщили в пресс-службе ведомства.

«На минувшей неделе отловлено 340 собак. В рамках программы ОСВВ — „Отлов-стерилизация-вакцинация-возвращение в прежнюю среду обитания“ — животных привозят в приют, где после карантина обрабатывают от паразитов, чипируют, вакцинируют и отпускают на волю, если собака неагрессивна. С начала года по этой программе обследовано более 12 тысяч бездомных собак. Это помогает нам регулировать численность бездомных животных», — рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.

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Заявки на выезды специалистов поступают в том числе через сайт «Добродел». Отлов проходит безопасно для животного, специалисты всегда стараются снизить уровень стресса.

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После стерилизации и послеоперационного восстановления животных выпускают. На ухо им ставят пластиковую бирку, которая означает, что животные прошли через программу ОСВВ. Если вы увидели безнадзорных собак без бирок, позвоните по телефону горячей линии, он работает круглосуточно: 8 (800) 550-65-22.