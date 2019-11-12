Более 400 жителей г. о. Пущино переселят из аварийных домов в 2021 году

В рамках региональной государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 гг.» в городском округе Пущино построят 7-этажный многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Ключи от новых квартир получили четверо детей-сирот в Одинцовском округе Подробнее В настоящее время застройщик готовит пакет документов для оформления исходно-разрешительной документации. Уже получено согласование архитектурно-градостроительного облика объекта. «В рамках реализации госпрограммы в новый дом планируется переселить 423 человека из 171 аварийного помещения общей площадью 7,7 тысячи квадратных метров», — сказал Владимир Локтев, министр строительного комплекса Московской области. Переселить жителей в новостройку планируется до конца 2021 года.