Подмосковье 06 апреля 2023, 15:48 Более 400 выпускников досрочно сдали ЕГЭ по обществознанию и информатике в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Досрочный период ЕГЭ продолжается в Подмосковье — об этом сообщили в Министерстве образования региона. Свыше 400 выпускников уже сдали экзамены по информатике и обществознанию, на очереди другие предметы.

Досрочные экзамены прошли в девяти пунктах: в Дмитрове, Истре, Коломне, Королеве, Люберцах, Одинцове, Подольске, Химках и Электростали. Все школы были готовы и оборудованы всем необходимым. Уже скоро выпускники получат результаты своих экзаменов — они будут известны не позднее 19 апреля.

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Внедрять умные и передовые технологии — одна из основных задач для детских садов и школ, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, сегодня очень важное место занимают искусственный интеллект, робототехника, IT.

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