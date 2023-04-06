06 апреля 2023, 15:48
Более 400 выпускников досрочно сдали ЕГЭ по обществознанию и информатике в Подмосковье
Досрочный период ЕГЭ продолжается в Подмосковье — об этом сообщили в Министерстве образования региона. Свыше 400 выпускников уже сдали экзамены по информатике и обществознанию, на очереди другие предметы.
Досрочные экзамены прошли в девяти пунктах: в Дмитрове, Истре, Коломне, Королеве, Люберцах, Одинцове, Подольске, Химках и Электростали. Все школы были готовы и оборудованы всем необходимым. Уже скоро выпускники получат результаты своих экзаменов — они будут известны не позднее 19 апреля.
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Внедрять умные и передовые технологии — одна из основных задач для детских садов и школ, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, сегодня очень важное место занимают искусственный интеллект, робототехника, IT.
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ЕГЭ
Минобразования Подмосковья
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