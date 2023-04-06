Подмосковье 06 апреля 2023, 13:31 Более 400 владельцев собак обратились в ветслужбу Подмосковья в связи с укусами клещей за 2 недели

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Сезон активности клещей начался в Подмосковье. За две недели к специалистам Госветслужбы обратились уже несколько сотен хозяев собак.

«На приемах в государственных ветеринарных клиниках побывали более 400 владельцев собак, которых укусил клещ. В 57 случаях у животных подтвердился пироплазмоз», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Ветеринары подчеркивают, что укус клеща может быть смертелен для собаки. Если насекомое было заражено, а хозяин вовремя не обратился к специалистам за помощью, животное может погибнуть.

Если на питомце клещ, его необходимо снять и в течение 10-14 дней наблюдать за состоянием собаки.

В это время года друзьям человека необходима защита. Лучше всего сочетать несколько видов обработок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах. Пилотный проект стартует в июле этого года.

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