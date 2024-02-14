Подмосковье 14 февраля 2024, 10:31 Более 400 участников СВО получили бесплатную юридическую помощь в Подмосковье в 2023 году Unsplash

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Участники СВО и члены их семей могут получить бесплатную юридическую помощь в Подмосковье. В прошлом году такой возможностью воспользовались 420 человек.

«Это одна из многочисленных мер поддержки, которая действует на территории Московской области для наших героев и их родных. В прошлом году за бесплатной юрпомощью обратились 420 участников СВО и членов их семей. Вопросы были связаны с оформлением льгот, компенсаций, выплат», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Поддержку оказывают в Госюрбюро. В 2024 году организация открыла дополнительные пункты приема участников СВО и их семей в Серпухове и Мытищах. В скором времени прием начнут и в Подольске.

Госюрбюро бесплатно помогает также и другим категориям льготников в Подмосковье: инвалидам, дольщикам, детям-сиротам. За год услугами юристов воспользовались 3846 раз.

Адреса, где можно получить бесплатную юридическую помощь, можно увидеть на карте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил прокуратуру региона за работу по защите прав бойцов СВО и их семей.

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