Более 400 тысяч учеников младших классов обеспечат бесплатным питанием в Подмосковье
Бесплатное питание в Подмосковье с 1 сентября будут получать ученики 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций.
«На эти цели из бюджета Московской области в 2020 году выделено более 1,7 миллиарда рублей. Бесплатным питанием планируется обеспечить более 400 тысяч детей», — уточнил председатель комитета образования, культуры и туризма Олег Рожнов.
Также для этого выделят средства из федерального бюджета. Всего в этом году на бесплатное питание школьников правительство РФ выделит регионам более 21,8 миллиарда рублей.
На заседании Комитета обсудили ремонт школьных столовых. В пищеблоках подмосковных школах до 15 июля установят новое оборудование. В 66 пищеблоках заменят оборудование полностью, а еще в 90 — частично.
До 20 августа ремонт столовых в Подмосковье закончат. Сейчас работы продолжаются на 198 объектах.
В Богородском округе проверили школьные столовые. Все нарушения устранят к началу учебного года.
А в школе городского округа Восход пищеблок уже готов к 1 сентября. Все замечания от Роспотребнадзора приняли во внимание и уже привели столовую в порядок.