Более 400 тысяч учеников младших классов обеспечат бесплатным питанием в Подмосковье

В школах Подмосковья с 1 сентября учеников младших классов будут кормить бесплатно. Более 400 тысяч малышей будут получать горячие обеды. На это из бюджета региона выделили свыше 1,7 миллиарда рублей. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Бесплатное питание в Подмосковье с 1 сентября будут получать ученики 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций.

«На эти цели из бюджета Московской области в 2020 году выделено более 1,7 миллиарда рублей. Бесплатным питанием планируется обеспечить более 400 тысяч детей», — уточнил председатель комитета образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Также для этого выделят средства из федерального бюджета. Всего в этом году на бесплатное питание школьников правительство РФ выделит регионам более 21,8 миллиарда рублей.

На заседании Комитета обсудили ремонт школьных столовых. В пищеблоках подмосковных школах до 15 июля установят новое оборудование. В 66 пищеблоках заменят оборудование полностью, а еще в 90 — частично.

До 20 августа ремонт столовых в Подмосковье закончат. Сейчас работы продолжаются на 198 объектах.

В Богородском округе проверили школьные столовые. Все нарушения устранят к началу учебного года.

А в школе городского округа Восход пищеблок уже готов к 1 сентября. Все замечания от Роспотребнадзора приняли во внимание и уже привели столовую в порядок.