Более 400 тысяч туристов посетили Воскресенск с начала года

С начала 2021 года в Воскресенске побывали 403 тысячи человек. Наибольшей популярностью у туристов пользуется усадьба Кривякино, известная в том числе, своим парком. Еще одной достопримечательностью стала Белая гора из фосфогипса.

Она напоминает заснеженную «столовую» гору. Ее высота составляет около 200 метров, в диаметре она достигает 800 метров. Белая гора является насыпью отработанных полезных ископаемых. Ее цвет объясняется тем, что она почти полностью состоит из фосфорита. Его вывозят сюда с ближайшего производства.

Источник фото: Instagram.

Экскурсии в Воскресенском городском округе вошли в программу «Активное долголетие».

В Московской области с начала года побывало более 11 миллионов туристов. Чаще всего гости приезжали посмотреть Коломну, Зарайск, Дмитровский и Сергиево-Посадский округа, Серпухов, Истру и парк «Патриот» в Одинцовском округе.

В истринском музее «Новый Иерусалим» 19 ноября открылась выставка «Французский вкус князей Юсуповых». Посетители экспозиции до 28 августа смогут полюбоваться редкими полотнами из коллекции музея-усадьбы «Архангельское».