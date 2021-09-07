Более 400 тысяч тонн молока произвели в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала года произвели более 400 тысяч тонн молока. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«С начала текущего года валовое производство молока в хозяйствах Подмосковья достигло 417 тысячи тонн. Прирост относительно прошлого года составил 2,6%», — сказал Воскресенский.

По его словам, сейчас среднесуточная молочная продуктивность дойного стада отмечается в районе 22 килограммов молока на одну корову.

Министр пояснил, что валовое производство молока определяется количеством коров и их продуктивностью. Общий рост поголовья с начала года в регионе составляет 86,8 тысячи голов. По сравнению с прошлым годом увеличение произошло на 1159 голов или на 3,2%.