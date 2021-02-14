Более 400 тысяч тонн хлебобулочных изделий произвели в Подмосковье за год

За 2020 год в Московской области предприятия произвели более 400 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в Подмосковье за 2020 год составил более 400 тысяч тонн. Объем потребления хлеба в регионе в сутки составляет порядка 2,8 тонн», — передала его слова пресс-служба министерства.

Он отметил, что в регионе работают 200 хлебопекарных организаций и организаций-производителей мучных кондитерских изделий, из которых 35 — крупные и средние хлебозаводы, а также более 180 производителей хлебопекарных изделий, мучных кондитерских изделий, мелких пекарен и цехов.

В пресс-службе отметили, что основные поставщики хлеба в Подмосковье — «Коломенский» хлебозавод, «Фацер», «Хлебозавод 28», «Щелковохлеб», «Черемушки», «Настюша». также выяснилось, что больше всего спросом пользуются хлеб и батоны из пшеничной муки, черный хлеб и национальный хлеб. А еще растет объем продаж диетических, зерновых и национальных хлебобулочных изделий.

По словам Воскресенского, доля промышленных предприятий в общем объеме производства хлеба составляет 85%.