Более 400 светильников в г. о. Чехов заменят на энергоэффективные в 2019 году

В городском округе Чехов в 2019 году более 400 устаревших светильников заменят на современные энергоэффективные. Адресный перечень был сформирован по запросам граждан на портале «Добродел». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

В рамках проекта «Светлый город» в Чехове ведутся работы по капитальному ремонту линий наружного освещения на десяти объектах: в селе Молоди на улицах Совхозная у домов 3, 4, 5, 6, 7 и Луговой, дом 28, в городе Чехов на улицах Арматурная, Радужная, Чехова, Шараповская, Отрадная, Еловая, Раздольная, в селе Троицкое на улице Рабочий квартал, в деревне Змеевка на улице 50 лет Победы, в деревнях Гавриково и Никоново, в поселке Любучаны на улицах Парковая, Спортивная, Заводская, в поселке Мещерское на улицах Мирная и Рабочая.

Старт проекту «Светлый город» в Московской области был дан в 2017 году. Основная цель — создание комфортных условий в местах массового притяжения жителей, повышение безопасности дорожного движения и энергоэффективности уличного освещения.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

Глава городского округа Чехов Марина Кононова уточнила, что в текущем году в рамках капитального ремонта на территории муниципалитета планируется заменить 12 км неизолированного провода на СИП (самонесущий изолированный провод). Кроме того, будет более 400 устаревших светильников будут заменены на современные энергоэффективные. «Адресный перечень по модернизации линий уличного освещения составлен на основании обращений граждан, поступивших на портал „Добродел“», — добавила Марина Кононова.

Работы проводятся не только в городе, но и на территории сел и деревень.Так, в деревне Лешино планируется выполнить устройство 4,2 км новых линий уличного освещения. В 2020 году работа в этом направлении будет продолжена — уже запланировано строительство новых линий наружного освещения на территории городского округа.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

Местные жители утверждают, что ярко освещенные улицы придают им чувство уверенности в темное время суток. «Ведь это наша безопасность, безопасность наших детей. С наступлением вечера жители могут продолжать вести активный образ жизни и посещать места проведения досуга», — комментируют они.

«Проблемы с освещением — один из вопросов, который наиболее сильно беспокоит нас, жителей, в наступивший осенне-зимний период. Благодаря проводимой работе уменьшается количество неосвещенных участков на улицах и дорогах, что создает более комфортные условия в местах проживания, особенно в темное время суток», — говорят люди.