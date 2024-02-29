Подмосковье 29 февраля 2024, 13:11 Более 400 свадеб сыграли в Подмосковье в красивую дату в феврале фото предоставлено ГУ ЗАГС МО

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Более 400 пар из Подмосковья решили связать себя узами брака 24 февраля. Об этом сообщили в ЗАГС Московской области.

Обычно, каждую субботу в Подмосковье играют 150-200 свадеб, но 24 февраля стал исключением — в этот день брак зарегистрировали свыше 400 пар. Свадебный бум связан с особенным сочетанием чисел в дате — 24.02.2024.

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«Зеркальные даты» популярны среди молодоженов, так как считаются наиболее благоприятными для бракосочетания.

Жители Подмосковья могут самостоятельно выбрать дату регистрации брака при подаче заявления в ЗАГСе или в МФЦ. Это можно сделать также на портале государственных услуг.

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