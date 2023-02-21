Подмосковье 21 февраля 2023, 09:54 Более 400 старшеклассников посетили ярмарку образовательных учреждений в Луховицах

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Ярмарка образовательных учреждений прошла в Луховицах. На ней были представлены семь вузов и десятки специальностей. Посетили мероприятие более 400 старшеклассников.

Ярмарка должна помочь школьникам определиться с будущей профессией и выбрать учебное заведение для поступления.

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«Сегодня мы проводим с нашей молодежью профориентацию. Представлены практически все лидирующие вузы Рязани, в том числе Москва приехала. Надеюсь, ребята смогут определиться со своим будущим. Самое главное, чтобы выбрали профессию по душе», — отметил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

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Среди участников ярмарки — Российский государственный аграрный университет имени Тимирязева. Выпускники вуза всегда востребованны в Луховицах.

«Последний год был рекордным для нашего вуза. К нам поступило пять тысяч человек на первый курс», — рассказал начальник управления профориентационной работы Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева Александр Бакштанин.

Еще один участник ярмарки — политехнический университет в Коломне. Чтобы стать его студентом, нужно успешно сдать ЕГЭ по физике и информатике. Более 70 лет вуз готовит инженеров. Луховицкий авиационный завод и «Транснефть-Диаскан» всегда готовы трудоустроить таких специалистов.

Теперь для школьников главное определиться с будущей профессией и успешно сдать выпускные экзамены.

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