Подмосковье 22 апреля 2023, 20:49 Более 400 спортсменов выступят на турнире по настольному теннису памяти Татарских в Балашихе

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В Балашихе проходит турнир по настольному теннису памяти мастера спорта СССР и тренера международной категории Марины Татарских. В нем поучаствуют более 400 спортсменов. Соревнования продлятся до 23 апреля.

«Турнир носит региональный масштаб, но на самом деле уровень уже федеральный. Около 400 спортсменов из 14 регионов будут на протяжении четырех дней в разных категориях выяснять, кто сильнейший», — сообщил начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации округа Никита Тарасевич.

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От Балашихи на турнире выступят более 70 человек. Среди них есть опытные теннисисты и те, кто вошел в сборную Московской области. Четверо спортсменов уже носят звание КМС, а один — мастер спорта.

Перед соревнованиями Федерация настольного тенниса России подарила Балашихе 12 комплектов оборудования. Это столы для игр, судей, счетчик и специальные ограждения.

«На этом инвентаре удобно тренироваться, это определенного уровня отскок мяча. Соответственно, сами спортсмены становятся более профессиональными благодаря работе на таком инвентаре», — сообщила заведующая отделением настольного тенниса и тренер СШОР «Метеор» Наталья Лошкарева.

По результатам выступлений ребята повысят разряды и получат звания. Денис Якын приехал на соревнования за этим. Мальчик начал заниматься пинг-понгом, потому что его привлекла афиша в секцию и понравились ракетки. Теперь за его плечами пять лет тренировок и соревнований. В прошлом году Денис занял третье место на Первенстве России. Недавно он выполнил норматив КМС. Но присвоить звание ему пока не могут, ведь юный теннисист опередил время.

«Кандидата в мастера спорта я выполнил в паре мужской на ЦПО. Но из-за того, что мне 12, только в следующем году могут присвоить. Если еще раз выполню», — заверил Якын.

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