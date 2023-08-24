Подмосковье 24 августа 2023, 20:37 Более 400 спортсменов приехали на чемпионат России по гребному слалому в Сергиевом Посаде Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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В поселке Богородское в Сергиевом Посаде начался чемпионат России по гребному слалому. В турнире участвуют более 400 спортсменов, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

​Соревнования продлятся до 27 августа. Подмосковье представили 12 спортсменов региональной «Спортивной школы олимпийского резерва по летним видам спорта».

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​«Чемпионат страны проходит на базе уникального комплекса для гребного слалома, открытого в Подмосковье 17 августа. Это первые соревнования на данном ультрасовременном высокотехнологичном комплексе», — уточнили в министерстве.

На объекте обустроили соревновательный канал длиной 340 метров, тренировочный канал протяженностью 126 метров и финишный водоем площадью более 55 тысяч квадратных метров.

Зрительские трибуны смогут вместить 2150 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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