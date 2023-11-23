Подмосковье 23 ноября 2023, 22:59 Более 400 социальных предпринимателей Подмосковья получили гранты с начала года Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

Читать 360tv в

Итоги конкурсного отбора на получение грантов для молодых и социальных предпринимателей подвели в Московской области. С начала 2023 года поддержку получили более 400 бизнесменов.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что претендентами на получение грантовой поддержки могут стать бизнесмены, не достигшие 25-летнего возраста, а также предприниматели, обладающие статусом социальных.

Реклама

«По итогам конкурсного отбора победителями признаны 433 предпринимателя, из них 305 — социальные, 128 — молодые», — добавила Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что суммарный объем помощи предпринимателям с начала года составил 211 миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса на территории Московской области. Он подчеркнул, что считает важным продолжать поддержку предпринимателей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».