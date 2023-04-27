27 апреля 2023, 15:21
Более 400 сотрудников Росгвардии написали «Диктант Победы» в Подмосковье
Всероссийскую акцию «Диктант Победы» провели на 18 площадках Росгвардии по Московской области. Более 400 сотрудников проверили свои знания по истории Великой Отечественной войны.
Акция проходила в спецподразделениях ОМОН «Пересвет» и «Русич», а также в отделах вневедомственной охраны. На 25 вопросов диктанта ответили более 400 росгвардейцев и ветеранов правопорядка из Подмосковья.
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«Это очень важное мероприятие для сохранения исторической памяти. Как известно, без истории нет настоящего, без настоящего — будущего. Мы все должны помнить о неоценимом вкладе советских людей в Победу над фашизмом», — отметил председатель Совета ветеранов войск правопорядка по Московской области Иван Панков.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что областное правительство тесно сотрудничает с командирами всех подразделений Росгвардии.
Росгвардия
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