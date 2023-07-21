Подмосковье 21 июля 2023, 10:22 Более 400 сообщений о потерявшихся в лесу поступило в Систему-112 Подмосковья с начала года Пресс-служба «Системы-112» Подмосковья

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Подмосковная Система-112 приняла более 400 сигналов о заблудившихся в лесу с января. Быстро определить месторасположение человека помогала специальная программа.

Если человек заблудился в лесу и не знает, где находится, оператор Системы-112 направит ему СМС с запросом на определение координат. Человек переходит по ссылке, и специалист видит на интерактивной карте его точное местоположение. Геопозиция сразу направляется необходимым службам для спасения.

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С начала сезона операторы Системы-112 воспользовались функцией геопозиционирования более 200 раз. Благодаря этому заблудившимся смогли оказать необходимую помощь в максимально короткие сроки.

«Если человек хорошо подготовился к походу в лес, то такие истории заканчиваются благополучно. Если же у заблудившегося садится заряд батареи в телефоне или он его не взял с собой и в Систему-112 обращаются родственники, на помощь отправляются спасатели, сотрудники лесных хозяйств, волонтеры, кинологи, задействуется авиация», — отметил начальник ГКУ МО «Центр 112» Алексей Вагутович.

Если заблудились в лесу — нужно сразу звонить на номер 112, пока не разрядился телефон. Помощь к вам придет в максимально короткие сроки.

«Всегда слышим практически одну и ту же историю: что человек прекрасно знает лес и местность, и не понимает, каким образом он заблудился. На днях поступил звонок от девушки, она была в сильной панике от того, что уже больше трех часов не может выйти из леса. В таких ситуациях помощь оказывает оператор-психолог», — рассказала оператор Системы-112 Екатерина Дудникова.

Жителям Подмосковья напомнили, что в лес обязательно нужно брать с собой мобильный телефон.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения Подмосковья. По его словам, сейчас в регионе зарегистрировано десять миллионов человек.

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