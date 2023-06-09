09 июня 2023, 15:03
Более 400 школьных стадионов открыто для занятий спортом в Подмосковье
Свыше 400 школьных стадионов открыли для посещения в Подмосковье. Это сделало спорт значительно доступнее для жителей.
Как рассказала вице-губернатор Подмосковье Ирина Каклюгина, количество открытых стадионов планируют увеличить до 467.
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«Благодаря этому для жителей региона спорт стал значительно доступнее. В следующем году мы планируем увеличить количество открытых спортивных площадок до 467 в рамках проекта “Открытый стадион”», - сказала она.
Открытие стадионов проводят подтвержденному стандарту. Для этого на объектах тщательно следят за безопасностью. Площадки отделены от школы забором, а для жителей организуют специальный вход. Проект работает уже третий год и его планирует продолжить.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в общее развитие. Он отметил, что они вносят в это большую лепту.
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