Подмосковье 18 мая 2023, 19:57 Более 400 пенсионеров поучаствовали в чемпионате по компьютерному многоборью в Подмосковье Министерство социального развития Московской области

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В Серпухове состоялся финал областного чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. К соревнованию присоединилось более 400 участников проекта «Активное долголетие» — мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

Участники разбирались в программном обеспечении, службах и сервисах Интернета, демонстрировали финансовую грамотность в цифровой среде.

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В финал прошли восемь мужчин и 12 женщин из Серпухова, Богородского, Домодедова, Коломны, Озер, Пушкино, Серебряных Прудов, Химок, Чехова, Ступина, Воскресенска, Лотошина и других округов. Самыми взрослыми участниками чемпионата стали 70-летние Владимир Коваленко и Александр Сараев.

В финале пенсионеры работали на смартфоне, в поисковой системе «Яндекс» и прошли тест на финансовую безопасность.

В итоге среди мужчин в тройку лидеров вошли Юрий Поваров из Серебряных Прудов, Андрей Овчинников из Химок и Юрий Игумнов из Пушкино. Среди дам первой стала Елена Потуданская из Домодедова, второй — Жанна Юсупова из Наро-Фоминска и третье — Елена Заболотних из Пушкино. Среди людей с ОВЗ лучшей признали Оксану Галич из Коломны.

«Участие в чемпионате принимал первый раз — долго не решался. При этом пользуюсь компьютером и смартфоном давно», — рассказывает Поваров.

«Участие в чемпионате далось легко. Сложности возникли только с чужим компьютером — непривычно», — поделилась Потуданская.

Проект «Активное долголетие» инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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