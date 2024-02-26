Подмосковье 26 февраля 2024, 15:59 Более 400 организаций приняли участие в форуме «Мой бизнес» в Подмосковье Мария Шматкова

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Более 400 представителей федеральной и региональной власти, институтов развития и коммерческих банков собрались на площадке парка «Патриот». Мероприятие проводится в регионе уже в четвертый раз. С каждым годом количество участников растет.

Начальник управления и поддержки предпринимательства Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Людмила Лисятникова отметила важность проведения подобных мероприятия, где участники могут обменяться опытом. Кроме того, она добавила, что только в Подмосковье зарегистрировано 443 тысячи предпринимателей и более 600 тысяч самозанятых.

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«Такие форумы крайне важны. Каждый год мы встречаемся с коллегами, обмениваемся опытом, перенимаем лучшие практики, стараемся их внедрять у себя в регионах и это даёт свои результаты. Ежегодно количество предпринимателей, которые пользуются услугой „Мой бизнес“, растет», — указала Людмила Лисятникова.

На форуме также продемонстрировали разработки в цифровой среде. Новые платформы и приложения помогают бизнес-сообществу в их работе, облегчают поиск новых рынков сбыта и позволяют расширить производство не только на местном уровне, но и по всей территории России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье.

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