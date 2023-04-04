Подмосковье 04 апреля 2023, 12:37 Более 400 объектов газификации поставили на учет в первом квартале 2023 года в Подмосковье

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За первый квартал 2023 года в Московской области зарегистрировали 419 объектов газификации общей протяженностью более 200 тысяч метров. Об этом сообщили в региональном министерстве имущественных отношений.

Работы проводят в рамках исполнения Дорожной карты по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации в России. В Подмосковье их осуществляют с февраля 2021 года. С этого времени управление Росреестра по Московской области поставило на учет 1512 объектов газификации.

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Программой догазификации могут воспользоваться владельцы земельных участков, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов. Бесплатно подключить газ в дом смогут владельцы только тех участков, которые находятся на кадастровом учете. При этом гражданин должен иметь документы, подтверждающие право собственности.

«Газопроводы являются социально значимыми объектами региона, учетно-регистрационные действия в отношении объектов газоснабжения осуществляются Управлением в кратчайшие сроки», — отметил Александр Балакин начальник Щелковского отдела управления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что масштабный ремонт и замена коммунальных сетей в Московской области начнутся сразу после окончания отопительного сезона.

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