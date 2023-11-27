Подмосковье 27 ноября 2023, 11:49 Более 400 новых мест обитания редких животных и растений нашли в Подмосковье за год Фото: фонд "Верховье"

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Мониторинг для ведения Красной книги выявил новые места обитания редких животных и растений в Подмосковье. Об этом сообщили в министерстве экологии и природопользования региона.

В 2023 году специалисты обнаружили 434 новых места, где обитают 150 видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Московской области.

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«Среди интересных находок — новые места обитания рыси, малой вечерницы, обыкновенной летяги, которую впервые за все время зафиксировали в Волоколамском городском округе», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Орнитологи нашли новые места гнездования черного коршуна, орлана-белохвоста, белокрылой крачки, длиннохвостой неясыти и других редких птиц. Энтомологи отчитались о местах обитания краснокнижных бабочек. Большое научное значение имеют новые находки таких видов растений, как гроздовник полулунный, многорядник Брауна. За год ученые обнаружили в Подмосковье многочисленную популяцию печеночницы благородной и левкодона беличего.

«Банк данных по объектам животного и растительного мира содержит сведения о 9189 местах обитания охраняемых видов животных, растений и грибов. Полученные данные будут использованы при подготовке четвертого издания Красной книги Московской области, планируемой к выпуску в 2028 году», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Кроме того, в регионе продолжается работа по очистке лесов.

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