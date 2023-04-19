Подмосковье 19 апреля 2023, 17:57 Более 400 новых автобусов запустили в Подмосковье с начала года Минтранс Подмосковья

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Новые автобусы среднего и большого классов вышли на маршруты в городах Подмосковья. С начала года парки транспортных компаний пополнились уже на 450 машин.

Минтранс Подмосковья сообщил, что автобусы работают в Балашихе, Коломне, Бронницах, Воскресенске и других городских округах.

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«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева до конца этого года на маршруты выйдут порядка 1,3 тысячи новых транспортных средств. Уже приступили к перевозкам 148 автобусов марки НефАЗ и 302 автобуса ЛиАЗ», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Новые автобусы оборудованы электронными табло и кондиционерами, в салонах есть устройства для бесконтактной оплаты проезда.